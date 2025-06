Lance! e Jornal dos Sports se juntam numa parceria inédita que promete agitar o mercado e torcedores brasileiros. As duas marcas unem forças para retomar o encanto do jornal impresso em uma edição histórica, que celebra o início do Mundial de Clubes da Fifa.

A primeira edição do torneio é marco histórico para o futebol. Botafogo, Flamengo e Fluminense carregam a paixão de milhões de torcedores e representam o Brasil em busca da consagração mundial. Nesta edição especial, o leitor encontra um panorama completo de como cada um desses gigantes chega à disputa, além de análises detalhadas dos adversários e colunas exclusivas dos principais jornalistas do Lance!.

Foram distribuídos 1.500 exemplares do jornal na estação de trem Central do Brasil, no Centro do Rio de Janeiro, na última sexta-feira (14). Os últimos 500 foram entregues na segunda-feira (14) na casa Superbet, antes do jogo entre Flamengo e Espérance, da Tunísia.

As marcas veem o projeto como piloto, e a possibilidade de novas edições, com mais reportagens, colunas, análises, pôsteres e demais conteúdos que agradem ao fã de esportes está sendo estudada. CEO do Lance!, Paulo Ganime classifica a ação como "marco simbólico" do momento vivido pelo portal.

— O retorno do impresso do Lance! é um marco simbólico de tudo que estamos construindo: resgatar a nossa história, reforçar a credibilidade e, acima de tudo, reacender a conexão emocional que o torcedor tem com o jornal. É só o começo de uma nova fase que une tradição e inovação, com ainda mais entrega para quem vive o esporte com paixão. Isso fica ainda mais legal num momento em que estamos lançando vários produtos digitais.”

Dono do Jornal dos Sports, Pedro Chiaverini exaltou a parceria com o Lance! e a história das duas marcas. Ele valoriza o valor da memória afetiva que os tradicionais veículos carregam.

— O JS fica lisonjeado por essa parceria com o Lance!. Duas marcas históricas da comunicação esportiva, outrora concorrentes, e agora parceiros. Isso só mostra como o mercado evoluiu em todos os aspectos. Tudo que é vintage e retrô sempre está na moda, ainda mais o que agrega um valor inestimável de memória afetiva. Por isso, nada melhor do que unir essas duas marcas, antes referências apenas no jornalismo impresso, e agora também duas potências no digital. Daí a importância de entregarmos essa ação também no online. Sabíamos que a repercussão seria gigante, mas os fãs de ambos conseguiram superar ainda mais essa expectativa. Essa edição já nasceu histórica, de colecionador, e, quem conseguiu, deve guardá-la para sempre. Não é apenas um jornal, trata-se de um marco na comunicação esportiva — declarou Chiaverini.

