Web se revolta com gol perdido por Mbappé após passe de Vini Jr: ‘De propósito’
Atacante francês foi destaque da vitória do Real Madrid na Champions League
O atacante Mbappé marcou um hat-trick na vitória do Real Madrid sobre o Kairat por 5 a 0, nesta terça-feira (30), fora de casa, pela segunda rodada da Champions League. Apesar disso, um gol perdido pelo francês após um passe de Vini Jr gerou revolta nos torcedores brasileiros.
A jogada aconteceu durante o segundo tempo do confronto. O cronômetro marcava 57 minutos, quando em um contra-ataque, o atacante francês tabelou com o brasileiro, que em um passe final o colocou na frente do gol. Contudo, Mbappé errou o arremate.
O lance viralizou rapidamente nas redes sociais. Torcedores brasileiros se revoltaram com o erro do francês. Veja a mobilização dos torcedores abaixo:
Tradução: "Que passe do Vini para o Mbappé, que conseguiu perder o gol".
Como foi a partida entre Kairat e Real Madrid?
Texto por: João Brandão
Na etapa inicial, o Kairat chegou duas vezes com perigo para assustar o Real Madrid, mas não conseguiu balançar as redes. Após o susto, os espanhóis tomaram conta do jogo, e Vini Jr teve uma grande chance de abrir o placar ao ser acionado em profundidade, sair cara a cara com o goleiro rival, mas finalizar pela linha de fundo. Na sequência, Mbappé recebeu uma bola na quina da área e finalizou no cantinho para grande defesa de Kalmurza. Aos 24 minutos, Mastantuono sofreu um pênalti cometido por Kalmurza, e Mbappé converteu a cobrança. Os merengues seguiram pressionando, mas não conseguiram ampliar o marcador.
No segundo tempo, o Real Madrid não demorou para ampliar o placar, e Mbappé aproveitou um chutão de Courtois da defesa para o ataque, ganhou na velocidade do defensor e finalizou de cavadinha aos seis minutos para marcar seu segundo gol na partida. Na sequência, Mbappé tabelou com Vini Jr, mas o francês desperdiçou uma chance inacreditável cara a cara com Kalmurza ao finalizar para fora. O Kairat chegou com perigo após uma finalização de fora da área de Luis Mata, que obrigou Courtois a fazer uma grande defesa. Aos 29 minutos, Rodrygo fez grande jogada pelo lado esquerdo da intermediária até a entrada da área, tocou para o meio e Güler ajeitou para Mbappé finalizar de primeira e marcar seu hat-trick. Aos 37 minutos, Rodrygo fez outra linda jogada pelo lado esquerdo, driblou um defensor do Kairat e cruzou na cabeça de Camavinga, que fez a bola morrer no fundo das redes. Nos acréscimos, Gonzalo García recebeu na área, acionou Brahim Díaz na direita, que bateu cruzado e deu números finais ao duelo.
