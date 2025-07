Facincani elege vilão em derrota do Palmeiras para o Corinthians: ‘Não gosto’

O Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0, nesta quarta-feira (30), na Neo Química Arena, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Após o apito final da partida, o jornalista Felippe Facincani apontou o vilão da derrota alviverde.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante uma transmissão ao vivo, no próprio canal do Youtube, o comunicador detonou a arbitragem de Wilton Pereira Sampaio. Para ele, o árbitro interferiu de forma negativa no confronto. Facincani chegou a apontar que os supostos erros da autoridade em campo ofuscaram os do Palmeiras.

- Eu já vi árbitro ruim, sem caráter, banidos do futebol, mas o Wilton Pereira Sampaio consegue ser a pior esculhambação que o futebol já viu. É impressionante como ele consegue destruir o moral de um jogo. Eu não uso muleta de arbitragem. O Palmeiras tem defeitos e não são poucos, mas nada mais me irrita que ver o Wilton Pereira Sampaio apitar. Não gosto do seu lado profissional - começou o jornalista.

continua após a publicidade

- A condução do jogo foi uma coisa pavorosa. Do primeiro minuto, onde o cara demorou para bater o escanteio até o pênalti… "Ah teve o contato do Gómez". Quantas disputas dessas no meio-campo que os árbitros não dão falta. Que critério é esse? Futebol é esporte de contato. O impedimento dado no gol, com essas linhas, essas câmeras asquerosas, vai entrar como um dos piores momentos que eu tive o desprazer de ver - completou.

➡️ Alexandre de Moraes faz gesto obsceno durante Corinthians x Palmeiras

Corinthians x Palmeiras

Em campo, a equipe de Dorival Júnior conquistou uma boa vantagem para a partida de volta do confronto das oitavas de final da Copa do Brasil. Memphis Depay foi decisivo ao marcar o único gol do primeiro derby paulista da fase eliminatória.

continua após a publicidade

O gol do holandês aconteceu aos 33 minutos do segundo tempo. Três minutos depois, o Palmeiras flertou com o empate, quando Maurício balançou as redes da Neo Química Arena. Contudo, a arbitragem flagrou um impedimento no início da jogada.

Com o resultado na Neo Química Arena, o Corinthians joga pelo empate no segundo confronto do clássico paulista. A partida de volta acontece na próxima quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. A equipe de Abel Ferreira precisa de uma vitória para ter chances de classificação.