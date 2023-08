Guilhermo Varela deixou os gramados ao 36 minutos do primeiro tempo com um problema no joelho. Contudo, apesar da lamentação pela possível lesão, o que chamou atenção dos torcedores na saída de campo foram os hematomas no rosto do lateral após briga com Gerson, no treino da última terça-feira (15). O urguaio apareceu com um corte no nariz e com o olho direito bastante roxo.