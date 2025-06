Uma ação do Grêmio contra o assédio sexual, realizada no empate em 1 a 1 com o São Luiz, no dia 10 de fevereiro de 2024, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, em jogo válido pelo Campeonato Gaúcho, foi indicada à categoria "Melhor Campanha de Engajamento Social" no 7th Annual Hashtag Sports Awards, maior premiação de marketing esportivo e conteúdo dos Estados Unidos, que ocorre no próximo dia 24 de junho, em Nova Iorque.

Naquela partida, o volante Mathías Villasanti entrou em campo com camiseta de número zero às costas, em referência ao nome da campanha: 'Grêmio pelo Zero Assédio'. O objetivo da ação era reforçar o combate ao assédio, especialmente no Carnaval.

Com mesma agência, Palmeiras venceu o prêmio em 2024

A campanha foi desenvolvida pela End to End, agência brasileira especialista em soluções para engajamento de fãs e consumo do esporte. Com a mesma empresa, em 2024, o Palmeiras ganhou o Annual Hashtag Sports Awards na categoria 'Melhor Uso do X', com o '@PalmeirasNotFound'. A campanha foi feita em favor da ONG Mães da Sé e abordou o desaparecimento infantil. Na ocasião, o clube paulista excluiu o seu perfil nessa rede social por 13 horas.

— É um privilégio estar presente, mais uma vez, em uma premiação tão relevante para o esporte e para as marcas envolvidas. É muito gratificante observar todo este reconhecimento do mercado por tudo que fizemos. Essas indicações refletem o nosso esforço e comprometimento no desenvolvimento de ações que possam deixar um legado e conscientizar a comunidade do esporte — destaca Reginaldo Diniz, CEO da End to End.