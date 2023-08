Os atletas trocaram agressões após discussão por entrada forte do volante no lateral. O uruguaio reclamou com Pablo, e Gerson, por sua vez, não gostou das queixas de Varela, que foi em direção ao brasileiro e tentou acertá-lo com um chute. No entanto, o camisa 20 teria desviado e acertado um soco no rosto do companheiro. Relatos são do GE.