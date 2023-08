O lateral se envolveu em uma confusão com Gerson no treino da última terça-feira (16), no Ninho do Urubu, e acabou agredido pelo companheiro de equipe. Varela precisou ser encaminhado ao hospital após o ocorrido para tratar da fratura no nariz e também do machucado no olho direito. Os hematomas foram notados por torcedores durante a transmissão do duelo contra o Grêmio, nesta quarta-feira (17).