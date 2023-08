Apesar do episódio de agressão, Varela e Gerson iniciaram a partida contra o Grêmio como titulares. O lateral foi escalado no lugar de Wesley, suspenso, e o volante é um dos homens de confiança de Jorge Sampaoli. Como a partida valia a temporada do Flamengo em 2023, houve a decisão de manter os dois à disposição da comissão técnica. O uruguaio, no entanto, foi substituído ainda no primeiro tempo devido a uma entorse no joelho direito.