Web reage à presença de jogador do Vasco na pré-lista da Seleção Brasileira: ‘Que fase’

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, divulgará na próxima segunda-feira (25), a lista de convocados para as partidas contra Chile e Bolívia, nos próximos dias 04 e 09 de setembro, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Os 23 jogadores escolhidos pelo italiano, se apresentam no dia 1° do próximo mês.

Nesta segunda-feira (17), o ‘Ge’ divulgou a presença de três jogadores do futebol brasileiro na pré-lista de convocados para a Seleção Brasileira: Kaio Jorge, do Cruzeiro, Marco Antônio, do São Paulo, e Paulo Henrique, do Vasco.

No entanto, a presença do lateral vascaíno na pré-lista de convocados dividiu a opinião dos torcedores nas redes sociais. Alguns defenderam a decisão de Carlos Ancelotti, outros discordaram. Confira.

Titular absoluto na equipe comandada por Fernando Diniz, Paulo Henrique disputou 39 jogos, marcou três gols e contribuiu com três assistências nesta temporada. A CBF enviou um comunicado aos clubes que têm jogadores na lista de Ancelotti, seguindo o prazo obrigatório da Fifa, de 15 dias antes da apresentação pela Seleção Brasileira, que acontecerá no próximo dia 1º de setembro, na Granja Comary.

Neymar vive a expectativa de ser convocado pela Seleção Brasileira

Recuperando seu melhor momento, Neymar vive a expectativa de ser convocado por Carlo Ancelotti para os jogos contra Chile e Bolívia, nos próximos 04 e 09 de setembro, respectivamente. O craque brasileiro soma 25 jogos nesta temporada e atuou por 90 minutos, em todas as partidas, desde o retorno do Mundial de Clubes.

Neymar não veste a camisa da Seleção Brasileira desde outubro de 2023. A boa fase no comando do ataque do Santos chama a atenção de Carlo Ancelotti, que analisa as possibilidades de contar com o camisa 10. A lista oficial para os jogos contra Chile e Bolívia será divulgada no próximo dia 25, às 11h (de Brasília).