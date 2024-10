Flamengo lança terceira camisa para temporada; veja imagens

Terceira camisa do Flamengo é lançada (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 11:36 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo anunciou, nesta sexta-feira (11), o lançamento da terceira camisa para temporada, o manto 3. O novo uniforme foi feito em parceria com a Adidas, que renovou contrato com o Rubro-Negro até 2029, e já está disponível para compra nos sites oficiais da Adidas e do clube.

O uniforme, que já havia sido exposto na internet, com fotos divulgadas da camisa na última sexta-feira (4), é diferente dos últimos anos, saindo do tradicional vermelho e preto ou só preto.

Confira o lançamento da camisa nas fotos divulgadas pelo perfil do rubro-negro no Instagram ⬇️

A nova terceira camisa do Flamengo tem tom grafite, com figuras poligonais em degradê e bordas pretas, criando um visual tridimensional que, segundo a fabricante, transmite profundidade e modernidade.

A gola em V é cinza, enquanto as tradicionais três listras vermelhas percorrem os ombros. Detalhes nas laterais e na barra traseira também aparecem em vermelho.

O escudo do clube é representado pelo monograma "CRF" em branco, mesma cor utilizada no logotipo da Adidas, que optou por seu estilo clássico, em vez do "trefoil", símbolo usado em outros grandes clubes da marca na Europa.

O terceiro manto já está à venda nas versões masculina, feminina e infantil em lojas oficiais da Adidas e do Flamengo. O preço é R$ 349,99, na versão adulto, e R$ 299,99, na infantil.

Veja fotos da terceira camisa do Flamengo:

