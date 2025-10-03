Declaração de titular do Flamengo repercute nas redes sociais: ‘Não está acostumado’

Jogando para mais de 72 mil torcedores, Flamengo e Cruzeiro protagonizaram uma partida digna de decisão de Campeonato Brasileiro. Apesar de não balançarem as redes, as equipes mostraram a força de seus elencos durante os 90 minutos. No entanto, um lance envolvendo o meia Jorginho chamou a atenção dos torcedores. Aos 25 minutos da segunda etapa, o camisa 8 pediu mais apoio das arquibancadas do Maracanã.

Quando a partida se encaminhava para a reta final, Jorginho disputou uma bola com o Villalba, do Cruzeiro, olhou para as arquibancadas e pediu para os rubro-negros apoiarem a equipe no duelo decisivo. A atitude repercutiu nas redes sociais, especialmente entre os torcedores rivais.

Segundo um dos internautas, mesmo com o Flamengo precisando da vitória, foi a torcida do Cruzeiro quem ditou o ritmo no Maracanã. Confira abaixo.

Com o resultado, as equipes seguem separadas por quatro pontos, na disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro. No topo da tabela de classificação, o Flamengo chegou aos 55 pontos. Já o Cruzeiro se manteve na terceira colocação, com 51 pontos somados.

Jorginho avalia o confronto entre Flamengo x Cruzeiro

Após a partida, o italiano destacou que a principal dificuldade da equipe esteve nas decisões tomadas durante as transições ofensivas, apesar de considerar que o time merecia vencer.

— (Faltou) O gol. Acredito que o nosso time fez o jogo que preparou e criou as chances, teve as oportunidades, infelizmente não se concluíram em gol. Mas acredito que foi um bom jogo do ponto de vista tático. Lógico que eles têm a qualidade deles também. Em alguns contra-ataques, a gente, no momento de transição, talvez poderia tomar uma decisão melhor, ou de definir a jogada ou de acalmar e fazer o nosso time se compor na parte ofensiva do campo, para poder não permitir que eles corressem outra vez. Então, alguns pequenos detalhes que poderiam ter sido melhores, mas acredito que foi um bom jogo. E a gente talvez merecesse ganhar hoje, no meu ponto de vista. Mas é olhar para frente e ir para o próximo — disse ao "SporTV".

De olho no próximo confronto do Brasileirão, o Flamengo volta a campo no próximo domingo (05). A equipe viaja até Salvador, para enfrentar o Bahia, às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

