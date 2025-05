Hugo Calderano, aos 28 anos, fez uma campanha histórica, foi o primeiro sul-americano a alcançar a final do Mundial de tênis de mesa. Mas, neste domingo (25), em Doha, no Catar, o brasileiro, número 3 do mundo, não resistiu ao favoritismo do chinês Wang Chuqin (2º), que venceu por 4 sets a 1. Mesmo com o revés, o mesatenista teve apoio de torcedores na web.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Veja o apoio a Hugo Calderano

A decisão

O equilíbrio marcou o primeiro set. Tanto que, até o 3 a 3, nenhum dos atletas havia aberto uma diferença de dois pontos no placar. Até que o chinês abriu 6/3, e Calderano venceu os dois pontos seguintes e fez 5/6. O vice-líder do ranking abriu 7/5, mas o brasileiro virou para 10/7. Chuqin, porém, não se entregou, salvou os três set points e fechou em 12/10.

➡️Saiba a diferença entre Mundial e Copa do Mundo de tênis de mesa

Calderano largou com 2/0 no segundo set, e o adversário ganhou os dez pontos seguintes. O brasileiro salvou o primeiro set point, mas o chinês fechou em 10/3. Impecável na defesa e nos contra-ataques, o campeão da Copa do Mundo abriu 6/2 e 10/4 no terceiro set. E fechou em 11/4.

continua após a publicidade

Muito eficiente no ataque, Chuqin largou com 5/0 e 9/1 no quarto set, fechando em 11/2. Perdendo por 3 sets a 1, a quinta parcial era tudo ou nada para Calderano. Mas o chinês abriu 3/1, 4/2 e 6/3. Calderano chegou a encostar: 5/7 e 6/8. No 6/10, o brasileiro ainda salvou o primeiro match-point. Mas, no ponto seguinte, o chinês confirmou o favoritismo.

➡️Brasileiros se emocionam com novo feito de Hugo Calderano