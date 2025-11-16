Web reage a atitude de Gustavo Gómez, do Palmeiras, em amistoso do Paraguai: 'Papelão'

Nos minutos finais do amistoso internacional entre Estados Unidos x Paraguai, o zagueiro Gustavo Gómez se envolveu em uma confusão generalizada após disputar a bola com o adversário. A atitude repercutiu entre os torcedores, que não aprovaram a atitude do capitão do Palmeiras nas redes sociais.

Já nos acréscimos da partida, o zagueiro tentou acelerar uma cobrança de lateral, mas o estadunidense Alex Freeman o impediu, gerando uma série de empurrões entre os jogadores. A atitude encadeou em uma grande confusão entre titulares e reservas, resultando na expulsão de um jogador paraguaio.

Após o lance, os torcedores não aprovaram a atitude de Gustavo Gómez. Um dos internautas reforçou que o zagueiro paraguaio não age dessa maneira quando está representando o Palmeiras. Confira abaixo.

Convocado pelo Paraguai para os amistosos desta Data Fifa, Gustavo Gómez desfalcou o Palmeiras na derrota para o Santos por 1 a 0, neste sábado (15), na Vila Belmiro. Com a vitória do Flamengo contra o Sport, a equipe alviverde perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro.

Flamengo ultrapassa Palmeiras em chance de título do Brasileirão

Texto por: Guilherme Lesnok

O Campeonato Brasileiro passa a ter, enfim, todos os clubes com o mesmo número de partidas disputadas e, paralelamente, começa a delinear o cenário de possíveis classificados para a Libertadores, rebaixados, equipes que irão à Sul-Americana e, sobretudo, o favorito ao título nacional de 2025.

Flamengo e Palmeiras disputaram neste sábado (15) a partida que cada um ainda tinha em aberto. O Rubro-Negro goleou o Sport por 5 a 1, enquanto o Verdão foi até a Vila Belmiro e acabou derrotado pelo Santos por 1 a 0, com gol nos instantes finais. O resultado reduziu de forma significativa as chances palmeirenses na briga pelo título.

Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o Flamengo, líder da competição, tem 72% de probabilidade de ser campeão. O Palmeiras, agora vice-líder, aparece com 26,6%. O Cruzeiro soma 1,4% e o Mirassol, 0,11%, ambos surgindo como candidatos bem mais distantes na disputa.

