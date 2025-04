Web provoca Neto após gol de Ferreirinha pelo São Paulo: ‘Vai usar tanga’

O ex-jogador Neto virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais após gol de Ferreirinha em São Paulo x Cruzeiro, pelo Brasileirão. No "Donos da Bola" desta quinta-feira (10), o apresentador prometeu que ficaria pelado caso o atacante fizesse 10 gols no ano.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Nesse ano, se o Ferreirinha fizer 10 gols, eu venho pelado aqui. Se a Band deixar, eu venho de tanguinha de onçinha - prometeu Neto.

Horas depois, Ferreirinha marcou dois gols no primeiro tempo do jogo no MorumBIS. O atacante ainda não havia balançado as redes em 2025 pelo Tricolor. Neste domingo (13), Ferreirinha balançou as redes mais uma vez. O atacante abriu o placar para o São Paulo contra o Cruzeiro, para a loucura de Craque Neto.

Comentários sobre aposta de Neto nas redes sociais:

São Paulo estreia nova camisa contra Cruzeiro

O São Paulo estreou, na tarde deste domingo (13), o novo modelo para a camisa II para o restante da atual temporada e o começo da próxima. O uniforme é uma homenagem aos 20 anos da conquista do Mundial de Clubes em 2005.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O uniforme tem um selo escrito "Um é pouco. Dois é bom. Três, só São Paulo". Além disso, faz menção ao Japão, país onde a conquista aconteceu. Além disso, consta uma parte do hino do clube escrita em japonês.

A camisa é listrada e ainda tem detalhes dourados. A vestimenta tem dois valores: o modelo jogador custa R$ 499,99, e as versões torcedor e feminina custam R$ 349,99. Eles estão à venda no site da New Balance, fornecedora de material esportivo do clube.

continua após a publicidade

Craque Neto durante programa "Os Donos da Bola" (Foto: Divulgação)