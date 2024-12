Web pede pênalti em Coutinho durante primeiro tempo de Vasco x Atlético-MG

O primeiro tempo da partida entre Vasco e Atlético-MG, pela 37ª rodada do Brasileiro, foi marcado por polêmica de arbitragem. Tocedores do clube carioca reclamaram de uma não marcação de pênalti em cima de Coutinho. O árbitro Davi de Oliveira Lacerda, não apontou para a marca da cal em campo e também não foi chamado pelo VAR para rever a jogada à beira do campo.

continua após a publicidade

➡️ Atlético-MG terá novidades para enfrentar o Vasco no Rio

➡️ Com surpresas, Vasco está escalado para enfrentar o Atlético-MG pelo Brasileirão

O lance aconteceu logo no início da partida, aos seis minutos do primeiro tempo, quando Coutinho teve a camisa puxada por Alan Franco dentro da área. Para muitos internautas, o toque do jogador do Atlético-MG impossibilitou o meia cruzmaltino de dar sequência a jogada. Veja a repercussão abaixo:

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Vasco x Atlético-MG

Com o possível pênalti para o Cruzmaltino não marcado, o primeiro tempo do confronto entre as equipes terminou em um empate sem gols. O duelo de alvinegros acontece é válido pela 37ª rodada do Brasileiro e acontece na noite desta quarta-feira (4), no Estádio São Januário.

continua após a publicidade

Ambos os times disputam posições no meio da tabela de classificação do campeonato nacional e buscam confirmar a presença na Copa Sul-Americana de 2025. Atualmente, Vasco e Atlético-MG se encontram respectivamente na 11ª e 12ª colocação do Brasileirão.