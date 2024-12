O técnico do Atlético-MG, Gabriel Milito, está com problemas para escalar a equipe que enfrenta o Vasco, nesta quarta-feira (4), em São Januário. Depois do atacante Paulinho ter anunciado que não joga mais nesta temporada, um dos seus prováveis substitutos, Bernard, também não terá condições de enfrentar o time carioca.

Bernard recebeu uma pancada no joelho direito no treino desta terça-feira (3), já começou o tratamento na fisioterapia e não viajou para o Rio de Janeiro.

O problema de Paulinho é mais sério. O jogador revelou que, desde julho, está jogando com uma fissura na perna direita, que causou um edema ósseo. O atacante passará por uma cirurgia nos próximos dias, também não joga contra o Athletico-PR, domingo (8), na Arena MRV, e ainda não terá férias para se recuperar mais rápido.

Paulinho explica contusão que prejudicou seu desempenho desde julho

Gabriel Milito já não contava com o meia Zaracho, contundido na coxa esquerda, e o atacante Cadu, machucado no joelho direito.

<strong>Gabriel Milito, técnico do Atlético-MG, terá de mexer no time mais uma para enfrentar o Vasco (Foto: Gilson Lobo/AGIF)</strong>

A escalação provável para o jogo contra o Vasco é: Everson, Lyanco, Battaglia, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Fausto Vera e Gustavo Scarpa; Vargas, Hulk e Deyverson.

Meta é vaga na Copa Sul-Americana de 2025

Com 44 pontos na 13.a. colocação, o Atlético-MG ainda briga por vaga na Copa Sul-Americana de 2025. A classificação pode ser garantida nessa rodada. Para isso, além de derrotar o Vasco, em São Januário, o Galo terá de contar com um tropeço de Juventude ou Athletico-PR. O time gaúcho enfrenta o São Paulo, nesta quarta-feira, às 20h, no Morumbis. E o Furacão recebe o Bragantino, na quinta-feira, em Curitiba.

Outro objetivo do Galo em São Januário é interromper a série de 11 partidas sem vitória, desde 22 de outubro, quando ganhou do River Plate pela semifinal da Libertadores. Na sequência, o Atlético-MG perdeu sete vezes, quatro delas pelo Brasileiro. Foram apenas sete gols marcados e 17 sofridos.