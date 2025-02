Cano busca encerrar jejum pelo Fluminense contra maior vítima do jogador no Brasil

Germán Cano busca encerrar um jejum de gols pelo Fluminense contra o Flamengo, que é a maior vítima do jogador no Brasil. Em sua carreira, o atleta já marcou oito gols em partidas contra o Rubro-Negro, mas não balança as redes contra o rival desde 2023.

A última vez que Cano marcou gols diante do Flamengo foi na histórica goleada do Fluminense por 4 a 1, pela final do Campeonato Carioca de 2023. De lá para cá, são sete jogos sem que o argentino balance as redes do maior rival em jogos válidos por Brasileirão, Copa do Brasil e estadual.

Esse jejum representa um período de 1 ano e 10 meses que Cano não marca um gol pelo Tricolor contra o Rubro-Negro. No entanto, o camisa 14 voltou a viver uma grande fase na carreira, é o vice-artilheiro do Campeonato Carioca e a principal esperança de gols da equipe de Mano Menezes.

Um dos pontos que faz com que o Fluminense possa confiar em Cano é a boa fase do artilheiro em clássicos na temporada. Nas últimas semanas, o argentino balançou as redes na derrota do Tricolor por 2 a 1 contra o Botafogo, mas também fez o gol da vitória do Time de Guerreiros sobre o Vasco por 2 a 1.

Com a saída de Kauã Elias para o Shakhtar Donetsk, o centroavante é a grande referência do ataque do Fluminense, enquanto Lelê luta para recuperar o ritmo de jogo após quase um ano fora dos gramados. Por conta disso, o atleta será titular diante do Flamengo, assim como foi em quatro dos últimos cinco jogos de sua equipe no estadual.

Com sete gols marcados contra o Rubro-Negro somente com a camisa do Fluminense, Cano espera reencontrar o caminho dos gols e fazer o Tricolor seguir sonhando com uma classificação às semifinais do Campeonato Carioca. Neste momento, a equipe de Mano Menezes ocupa a 8ª colocação com 10 pontos conquistados.