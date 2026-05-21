Veja gols em Atlético-MG x Cienciano: Renan Lodi e Bernard marcam

O Atlético-MG saiu na frente do placar na partida contra o Cienciano, desta quinta-feira (21), na Arena MRV, pela Copa Sul-Americana. Para a ocasião, o lateral Renan Lodi foi o responsável por marcar o primeiro do Galo e o atacante Bernard ampliou.

continua após a publicidade

➡️ Campeão europeu com a Espanha faz homenagem a Neymar

O gol do jogador aconteceu durante o primeiro tempo. O cronômetro marcava 26 minutos, quando o camisa 16 aproveitou um cruzamento de Natanael, na segunda trave, para marcar. Veja o gol abaixo:

Ainda no primeiro tempo, aos 37 minutos, o atacante Bernard ampliou a vantagem do Galo. Na ocasião, Cuello saiu em velocidade pela direita e cruzou para o camisa 11 marcar.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

💰 Aposte em jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.