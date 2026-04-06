Arrascaeta vira piada na web após vitória do Flamengo: 'Piscineiro'

Flamengo e Santos protagonizaram uma partida agitada neste domingo (5), no Maracanã. O Rubro-Negro venceu de virada por 3 a 1. A virada não foi o principal foco dos internautas após a partida, a polêmica, no entanto, foi o pênalti assinalado ao time mandante.

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O alvo dessa discussão é Giorgian de Arrascaeta, responsável por cavar a penalidade para o Flamengo.

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Como foi o jogo do Flamengo

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Texto de Bernardo Pinho

O Flamengo começou dominando os primeiros minutos, com Ayrton Lucas avançando pela esquerda, mas sendo travado por Lucas Veríssimo. Samuel Lino também tentou explorar as costas de Zé Ivaldo, improvisado na lateral-direita. A primeira chance perigosa surgiu aos sete minutos, quando Arrascaeta cabeceou com perigo. Pouco depois, Jorginho encontrou Varela pela direita, que cruzou para Pedro, mas Lucas Veríssimo apareceu de carrinho para afastar pela linha de fundo.

O Rubro-Negro seguiu com maior posse de bola e voltou a assustar com finalização de Carrascal por cima do gol e nova tentativa de Varela após lançamento de Samuel Lino.

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A primeira chegada do Santos aconteceu somente aos 20 minutos. Após desarme de Lucas Veríssimo, Thaciano cruzou para a área, Léo Ortiz interceptou parcialmente, e Agustín Rossi fez a defesa. Na sequência, Escobar tentou de fora da área, mas mandou para longe.

O Peixe cresceu na reta final do primeiro tempo e passou a levar perigo, especialmente com Thaciano, que finalizou perto da trave, e com Barreal, que quase marcou antes de ser travado por Varela. O Flamengo ainda respondeu com chute de Samuel Lino, que saiu por cima.

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O Santos voltou melhor para o segundo tempo e abriu o placar logo aos dois minutos com Lautaro Díaz. O atacante ganhou a disputa com Léo Pereira e finalizou de fora da área para colocar o Peixe em vantagem.

Aos 18 minutos, o Flamengo empatou em jogada iniciada por Carrascal pela direita. Pedro ganhou de Zé Ivaldo pelo alto e cabeceou para o fundo das redes. A virada veio pouco depois, quando Barreal derrubou Arrascaeta dentro da área. Jorginho converteu o pênalti assinalado pelo árbitro Anderson Daronco.

Pênalti cavado pelo camisa 10 garante virada do Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

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