Web detona atitude de MC Livinho em cobertura de acidente de atletas; cantor se pronuncia

Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 17:29 • Rio de Janeiro (RJ)

Uma atitude de MC Livinho causou revolta em internautas neste sábado (21). O cantor invadiu uma reportagem ao vivo da Globo sobre o acidente que vitimou três jogadores de futebol americano do Coritiba Crocodiles. A tragédia ocorreu na Serra das Araras, no Rio de Janeiro, e após a repercussão negativa do vídeo, o artista pediu desculpas.

Um repórter da Globo trazia informações sobre o acidente, e Livinho apareceu atrás da profissional para fazer uma dancinha. O artista estava a caminho do Rock in Rio, onde se apresenta neste sábado (21). O vídeo viralizou, o cantor recebeu uma chuva de críticas e afirmou que não sabia sobre o acidente quando invadiu a reportagem.

O ACIDENTE

O ônibus que transportava o Coritiba Crocodiles tombou na altura do km 255 da Serra das Araras, por volta das 10h, deixando três mortos e 11 feridos, segundo a CCR RioSP, concessionária que administra a via, e a assessoria do time. As vítimas fatais são Daniel Santos, Lucas Barros e Lucas Padilha.

O ônibus transportava 43 passageiros saindo de Curitiba, no Paraná, e tinha como destino final o Rio de Janeiro. A equipe enfrentaria o Flamengo Imperadores pelo Brasileirão de futebol americano, às 14h desta sábado. A partida, que seria realizada no Esporte Clube Anchieta, foi cancelada.

