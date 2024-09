Lucas Padilha e Lucas Barros, jogadores que foram vítimas de acidente de ônibus (Fotos: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 16:46 • Rio de Janeiro (RJ)

*Guilherme Moreira, especial para o Lance!, de Curitiba

As três vítimas do acidente de ônibus na Serra das Araras, em Piraí, no sul do Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (21), eram jogadores do Coritiba Crocodiles, time de futebol americano. A delegação de 43 pessoas estava a caminho da capital carioca para enfrentar o Flamengo Imperadores pelo Brasileirão – outros 11 ficaram feridos, e o jogo foi adiado.

O acidente aconteceu no km 226 da pista de descida da Serra, no trecho da Via Dutra, por volta das 10h (de Brasília). Os jogadores mortos foram Daniel Santos, Lucas Padilha e Lucas Barros.

Daniel Antônio dos Santos, de 44 anos, era de Curitiba e deixa a esposa e uma filha de quatro anos. Ele iniciou no esporte em 2011 após assistir à final do Brasileirão vencida pelo Fluminense Imperadores contra o Coritiba Crocodiles, no Couto Pereira, com mais 6,5 mil pessoas presentes. No ano seguinte, Santos foi vice-campeão nacional com a equipe paranaense dentro de campo diante do Cuiabá Arsenal.

Lucas Padilha, de 42 anos, era conhecido como Pinguim no futebol americano e também nasceu em Curitiba. Formado em educação física, ele atuava no Coritiba Crocodiles desde 2018 e foi campeão brasileiro em 2022 contra o Galo FA, além de ter três títulos estaduais pelo clube. Antes, Padilha jogava pelo Brown Spiders e intercalava com campeonatos de basquete. Na adolescência, tocava como percussionista em bandas.

Lucas Padilha, vítima fatal de acidente de ônibus (Foto: Reprodução / Instagram)

Natural de Goiânia, Lucas de Castro Rodrigues Barros era o mais novo e tinha 20 anos. Ele passou por três times goianos (Goiânia Saints, Combine CFL e Brasil Onças) antes de chegar ao Coritiba Crocodiles nesta temporada. Barros conquistou o título paranaense e foi convocado pela seleção brasileira para o Mundial Sub-20, disputado em junho no Canadá. Neste mês, o atleta acompanhou a partida da NFL entre Packers e Eagles na Neo Química Arena.

Lucas Barros, vítima fatal de acidente de ônibus (Foto: Reprodução / Instagram)

O acidente

O ônibus do Coritiba Crocodiles saiu de Curitiba na noite de sexta-feira, por volta das 20h, e se tombou na manhã deste sábado, na Serra das Araras, em Piraí-RJ. Três atletas morreram e 11 ficaram feridos. As pessoas socorridas foram divididas entre os hospitais Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e São João Batista, em Volta Redonda. As outras 21 da delegação, que não se feriram, foram encaminhadas para um hotel de Itatiaia.

Registrado na delegacia de Piraí, o caso passou por perícia no local. Os motoristas passaram pelo teste do befômetro e deram negativo para álcool.