Ônibus de equipe brasileira de futebol americano sofre acidente que deixa mortos

Ônibus que transportava equipe de futebol americano sofreu acidente na Serra das Araras (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 13:17 • Rio de Janeiro (RJ)

O ônibus que transportava a equipe de futebol americano, Coritiba Crocodiles, para o Rio de Janeiro se envolveu em acidente na Serra das Araras, em Piraí, no Rio de Janeiro. O veículo tombou na altura do km 255, por volta das 10h deste sábado (21). De acordo com a CCR RioSP, concessionária que administra a via, três pessoas que estavam no transporte já tiveram as mortes confirmadas.

Segundo a assessoria do time e a concessionária, as vítimas fatais são Daniel Santos, Lucas Barros e Lucas Padilha - com idades entre 20 e 45 anos.

O ônibus transportava 43 passageiros saindo de Curitiba, no Paraná, e tinha como destino final o Rio de Janeiro. A equipe enfrentaria o Flamengo Imperadores pelo Brasileirão de futebol americano, às 14h desta sábado (21). A partida, que seria realizada no Esporte Clube Anchieta, foi cancelada.

Matéria em atualização*

Ônibus que transportava equipe de futebol americano sofreu acidente na Serra das Araras (Foto: Reprodução)