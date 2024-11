Web brinca com expulsão relâmpago de Gregore na final da Libertadores

A internet não perdoou a expulsão relâmpago de Gregore na final da Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, Argentina. Os internautas não perderam tempo e compararam a falta feita pelo volante do time carioca, aos 40 segundos de jogo, com golpes de luta.

Os usuários da rede social "X" lembraram do nocaute de Anderson Silva em Vitor Belfort, no UFC 126, em 2011. Na ocasião, o "Spider" derrubou o compatriota com um chute que entrou para a história do MMA. Além disso, também compararam com outros golpes visto em outros esportes e memes.

VEJA OS PRINCIPAIS COMENTÁRIOS:

(Foto: Reprodução)

Como o Botafogo foi para encarar o Atlético-MG

Para o duelo da temporada, Artur Jorge escalou o Botafogo sem surpresas, e a única novidade é a ausência de Bastos, por conta de uma lesão sofrida na coxa esquerda contra o Palmeiras.

Adryelson vai ocupar a vaga de do zagueiro angolano. O jogador viajou para Buenos Aires, mas não tem chances de atuar. No treinamento, realizado na sexta-feira (29), ele ficou entregue à fisioterapia e sequer foi a campo. Confira a escalação;

John; Vitinho, Adryelson, Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Gregore🟥 e Almada; Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus.