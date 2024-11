Bares e Fan Fest, saiba onde assistir a final da Libertadores em Belo Horizonte

A final da Libertadores de 2024 será protagonizada por dois times brasileiros. O jogo decisivo entre Atlético-MG e Botafogo acontece neste sábado (30), às 17h, no Estádio Mas Monumental, em Buenos Aires, Argentina. Confira com o Lance! os principais lugares para acompanhar a partida decisiva em Belo Horizonte.

Os torcedores do Atlético-MG, que não conseguiram marcar presença na final podem ficar tranquilos, pois sobra opções de bares para assistir a decisão na capital de Minas Gerais. Além disso, acontecerá uma Fan Fest realizada pela cervejaria Amstel, patrocinadora da Libertadores. Veja abaixo as opções:

Território do Galo

Ao lado da Arena MRV, o local promete ser uma extensão da arquibancada do estádio Mas Monumental em Belo Horizonte. Os torcedores interessados em assistir a final no bar deverão desembolsar R$ 20 na hora da entrada. Endereço: Rua Cristina Maria de Assis, 173 - Califórnia.

Bar do Salomão

Reduto conhecido de atleticanos, o Bar do Salomão, como de costume, será mais uma vez ponto de encontro de torcedores do Galo para a final. Endereçõ: Rua do Ouro, 895 - Serra, Belo Horizonte.

Mister Rock Bar

Nossa terceira dica é o Mister Rock Bar. Para a data, o local irá promover uma Fan Fest para os torcedores do Atlético-MG. A casa te, capacidade para mais de 1.000 pessoas e terá entrada gratuita para o evento da final da Libertadores. O estabelecimento abre às 12h - sujeito a lotação. Endereço: Av. Teresa Cristina, 295 - Prado.

Fan Fest

Além dos bares, Belo Horizonte também irá receber uma Fan Fest, promovida pela cervejaria Amstel, patrocinadora da Libertadores. O evento é gratuito e está marcado no Parque Municipal Jescelino Kubitschek - Avenida dos Bandeirantes, 240 - a partir das 14h. Os torcedores interessados devem adquirir o ingresso no site Sympla.