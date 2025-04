A transmissão do primeiro tempo de Vasco x Flamengo, deste sábado (19), no Maracanã, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcado por um erro de Galvão Bueno. O narrador, que comanda as emoções da partida pela Amazon Prime Video, errou na pronuncia do nome de Michael, da equipe rubro-negra.

Durante os 45 minutos inicias, a maioria das vezes que o camisa 30 do Flamengo tocou na bola, ele foi chamado por Mikael, pelo narrador. O erro de Galvão não passou despercebido pelos internautas, que rapidamente repercutiram a situação nas redes sociais.

Com muito humor, os telespectadores brincaram com o erro do narrador. Alguns fizeram questão de expor o riso com a situação, outros chegaram a "cogitar" que o atleta citado por Galvão seria um novo reforço do Flamengo. Veja abaixo a repercussão do caso:

Vasco x Flamengo

Em campo, o primeiro tempo do clássico foi marcado por grande movimentação das equipes. Tanto o Cruzmaltino, quanto o Rubro-negro tiveram chances claras para balançar as redes do Maracanã. Porém, os times não conseguiram ser precisos.

A chance mais clara do Vasco surgiu nos pés de Nuno Moreira, que parou no goleiro Rossi. Pelo Flamengo, Bruno Henrique teve a chance mais clara da partida, ao acertar uma cabeçada na pequena área, que gerou uma defesa no reflexo de Léo Jardim.

