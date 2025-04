Filipe Luís promove mudanças na escalação do Flamengo contra o Vasco

O Flamengo tem novidades na escalação para o clássico contra o Vasco neste sábado (19), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada do Brasileirão. Filipe Luís definiu Ayrton Lucas como o substituto de Alex Sandro, lesionado na goleada sobre o Juventude, e promoveu mudanças no meio-campo.

Para o clássico, o Rubro-Negro tem o retorno de Bruno Henrique, De la Cruz e Léo Ortiz ao time titular. Dessa forma, Allan, Plata e Danilo ficam à disposição no banco de reservas.

Escalação do Flamengo

Assim, o Flamengo vai a campo no Maracanã com: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick, De la Cruz, Gerson, Arrascaeta; Michael e Bruno Henrique.

Escalação do Vasco

O técnico Fábio Carille promoveu poucas mudanças em relação ao time que perdeu para o Ceará, por 2 a 1, na rodada passada. A grande novidade é o retorno de Philippe Coutinho, que foi poupado no último jogo. Ainda no meio-campo, Jair entra no lugar de Paulinho. No ataque, Rayan começa o clássico ao invés de Benjamín Garré.

Com isso, o Vasco, mandante da partida, está escalado da seguinte forma: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.

Vasco x Flamengo: onde assistir

Vasco e Flamengo se enfrentam a partir das 18h30 (de Brasília) deste sábado (19) pela 5ª rodada do Brasileirão. O jogo, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), terá transmissão exclusiva pelo Amazon Prime Video.