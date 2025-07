Hulk faz golaço contra o Palmeiras e viraliza na web: ‘Igual ao Messi’

Em uma cobrança de rara felicidade, o atacante Hulk, do Atlético-MG, fez um golaço de falta para empatar o placar no primeiro tempo da partida contra o Palmeiras, no Allianz Parque, neste domingo (20). O gol viralizou nas redes sociais e empolgou alguns torcedores, que chegaram a comparar a finalização com o astro argentino Lionel Messi.

continua após a publicidade

Hulk faz golaço de falta contra o Palmeiras e viraliza na web (Foto: reprodução/Premiere)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O lance aconteceu aos 42 minutos do primeiro tempo, e empatou o duelo contra o Palmeiras que, naquela altura, vencia a partida por 1 a 0, gol marcado por Lucas Evangelista.

Nas redes sociais, o lance viralizou absurdamente. Muitos torcedores, principalmente do Galo, rasgaram elogios ao ídolo do clube. Confira alguma das reações nas redes sociais:

continua após a publicidade

No segundo tempo, o camisa 7 do Galo apareceu de novo para marcar mais um gol de falta na partida contra o Palmeiras. Aos 45 minutos do segundo tempo, Hulk soltou a perna e diminuiu o placar, 3 a 2. O lance também viralizou nas redes sociais e o nome do atacante voltou a repercutir na web.

Mesmo com a grande atuação do Hulk, o Atlético-MG não conseguiu evitar a derrota da equipe para o Palmeiras, no duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Como foi o jogo

O Palmeiras foi melhor em boa parte da primeira etapa. Vitor Roque se mostrou bastante participativo. Aos 22, o atacante arriscou de fora da área, com força, mas Everson fez a defesa.

Ainda no primeiro tempo, Gabriel Menino foi substituído, por não estar bem, além de ter sido amarelado. O volante não gostou nada disso, saiu diretamente para o vestiário, sem conversar com a comissão técnica.

Aos 32 minutos, o Palmeiras transformou os ataques em gol. Piquerez cobrou o escanteio na primeira trave, e Lucas Evangelista cabeceou para o gol.

Hulk, conseguiu empatar em lance genial. Aos 41, o camisa sete do Atlético cobrou falta no ângulo, marcando um belo gol.

O Palmeiras já começou melhor na segunda etapa. Logo aos cinco minutos, o alviverde marcou o segundo, em gol contra de Júnior Alonso, após finalização de Vitor Roque.

Nos acréscimos, Hulk teve nova chance em cobrança de falta. O camisa sete soltou o pé e acertou um foguete na gaveta, para encostar no placar.