Vitor Roque vira assunto em Palmeiras x Atlético-MG: ‘Deu sorte’

O Palmeiras venceu o Atlético-MG por 3 a 2, neste domingo (20), no Allianz Parque, pela 15ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, Vitor Roque virou assunto nas redes sociais após participar do segundo gol do Alviverde no confronto.

O lance aconteceu no início do segundo tempo. O cronômetro marcava cinco mintuos quando Piquerez avançou pela ponta esquerda e cruzou na medida para Vitor Roque. O camisa 9 finalizou sem precisão para o gol, mas o arremate bateu em Júnior Alonso, e com a mudança de tragetória, parou no fundo do gol.

A jogada repercutiu nas redes sociais. Torcedores chamaram atenção para o fato do atacante não ter conseguido concluir a jogada com precisão. Veja a repercussão abaixo:

Palmeiras x Atlético-MG

Em campo, a equipe do técnico Abel Ferreira dominou as ações. O Alviverde abriu o placar com Lucas Evangelista, aos 33 minutos. Atrás do placar, o Galo ganhou esperanças no confronto após deixar tudo igual com Hulk, de falta, nos acréscimos da primeira etapa.

No retorno do intervalo, aconteceu o lance envolvendo o atacante Vitor Roque, que resultou no gol contra de Júnior Alonso. Posteriormente, Maurício ampliou a vantagem alviverde, aos 31 minutos do segundo tempo. Para finalizar o confronto, Hulk volto a marcar de falta, novamente nos acréscimos.

Com a vitória, o palmieras somou 26 pontos e assumiu a 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o Atlético-MG terminou a rodada 9ª colocação, tendo 20 pontos, em 15 rodadas disputadas pelas competição.