Nos holofotes desde que fez a temporada mais aclamada da carreira, desta vez Raphinha parou a internet por um motivo inusitado. O craque do Barcelona e da Seleção Brasileira deu uma festa em comemoração aos títulos que conquistou no clube e chamou atenção dançando o "passinho" imortalizado pelo ex-goleiro do Mazembe, Kidiaba. O ex-jogador comemorou dessa forma após eliminar o Internacional no Mundial de Clubes de 2010.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Relembre o goleiro Kidiaba e comemoração após eliminar time brasileiro no Mundial

Na semifinal do Mundial de Clubes de 2010, o Internacional foi surpreendido e amargou uma derrota por 2 a 0 para o TP Mazembe. Além dos gols de Kabangu e Kaluyituka, o Colorado (que tinha D'Alessandro, Oscar e Leandro Damião) tem a lembrança de Kidiaba. O goleiro ficou famoso ao fazer uma comemoração bem exótica em que batia o bumbum no chão, depois do triunfo por 2 a 0.

Kidiaba fazendo comemoração icônica no Mundial de 2010 (Foto: Reprodução)

➡️ Pep Guardiola define novo capitão do Manchester City para estreia do Mundial

Raphinha briga pela Bola de Ouro?

Raphinha foi eleito o melhor jogador de La Liga em 2024/25. O brasileiro conduziu o Barcelona ao segundo título nacional em três temporadas, além de outras conquistas como a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha.

continua após a publicidade

O camisa 11 deixou para trás nomes como Vini Jr, Mbappé, Bellingham, Isco e três companheiros de Barça: Lamine Yamal, Pedri e Robert Lewandowski.

Raphinha comemora vitória do Barcelona sobre o Celta de Vigo, pela La Liga (Foto: Josep Lago/AFP)

Apesar de não ter conquistado o título, Raphinha também deixou sua marca na Champions League. Ele se uniu a Cristiano Ronaldo como o jogador com mais participações em gols em uma única edição de Champions. Com o gol, o brasileiro chegou a 21 contribuições nesta edição, sendo 13 gols e oito assistências em 14 jogos.