Virginia passará Natal com Vini Jr sem os filhos; entenda

A influenciadora Virginia Fonseca passará o Natal com Vini Jr, atacante do Real Madrid, mas sem os filhos. A decisão foi tomada em comum acordo com Zé Felipe, ex-marido da empresária e pai de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

— Esse ano, agora, as crianças vão passar com o Zé, porque ele tem show no Ano Novo. E eu vou passar com o Vini. Mas já estou organizando uma festa dia 23. Então nosso Natal com a família vai ser dia 23 esse ano. Não aceitei que não iria passar com nossa família —contou a influenciadora em entrevista ao SBT.

Virginia ainda admitiu que gosta de celebrar o Natal. E ressaltou que convidará os amigos próximos e que a data será o "Natal das Marias e do José". A empresária revelou que também passará o Ano Novo com Vini Jr, com quem namora há dois meses.

Virginia Fonseca e os filhos José Leonardo (à esq.), Maria Flor (à dir. inferior) e Maria Alice (à dir. superior). (Foto: Reprodução/Instagram)

Namoro de Vini Jr e Virgínia

O pedido oficial do namoro entre Virgínia e Vini Jr. aconteceu no final de outubro. Ao que tudo indica, o jogador do Real Madrid foi quem tomou a iniciativa de tornar o casal oficial. Nas cores tradicionais do amor, Vini apostou no vermelho e branco para reconquistar o coração da influenciadora.

Os primeiros contatos entre Vini Jr e a influenciadora Virginia Fonseca aconteceram pelo Instagram em julho deste ano. O primeiro encontro presencial ocorreu durante a festa de aniversário de 25 anos do atleta, realizada no Rio de Janeiro em 19 de julho. A própria influenciadora mencionou que "acha" que começou a ficar com o jogador em setembro.

