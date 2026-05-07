Atitude da torcida do Botafogo com Barboza repercute: 'Vergonha'

O Botafogo venceu o Racing por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (6), em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Depois do duelo, uma atitude de torcedores alvinegros com o zagueiro Alexander Barboza chamou atenção nas redes sociais.

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Com negociações encaminhadas com o Palmeiras, o experiente defensor foi titular do duelo e pode ter vivido uma das últimas noites no Estádio Nilton Santos. Como um último suspiro de esperança, torcedores do Botafogo entoaram um "Fica Barboza" nas arquibancadas.

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Nas redes sociais, porém, muitos alvinegros não concordaram com a atitude dos presentes no duelo da Sul-Americana. Veja os comentários abaixo:

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Torcedores do Glorioso cantaram o nome de Barboza (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Veja comentários sobre o gesto

Como foi o jogo entre Botafogo e Racing

O primeiro tempo no Nilton Santos foi de poucas chances. O Racing teve mais a posse de bola, mas foi o Alvinegro quem mais tentou ações ofensivas, apesar da dificuldades para criar diante da marcação argentina. O único gol da etapa saiu aos 18 minutos, quando Di Césare desviou contra o próprio patrimônio após passe de Medina. O Racing chegou algumas vezes ao ataque e exigiu intervenções de Neto, mas o jogo teve poucas oportunidades claras até o intervalo.

O Racing voltou do intervalo pressionando e logo chegou ao empate. Após o cruzamento de Rojas, Adrián Martínez aproveitou a desatenção de Ferraresi para marcar de cabeça. Os argentinos seguiram pressionando, e Neto evitou a virada. Mesmo com o adversário melhor, o Botafogo aproveitou a chance que teve: após bate-rebate na área, a bola sobrou para Matheus Martins, que ajeitou para Danilo finalizar da entrada da área. O chute não foi tão forte, mas Cambeses falhou e aceitou. O goleiro argentino ainda foi expulso nos acréscimos da partida por colocar a mão na bola fora da área.

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