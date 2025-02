Ex-narrador de Band e ESPN, Ivan Zimmerman morre aos 64 anos

Narrador com passagens por ESPN e Band, Ivan Sérgio Zimmermann morreu aos 64 anos após um acidente de carro na Flórida, nos Estados Unidos, no último dia 31 de janeiro. A informação foi divulgada pelo amigo do locutor e narrador da BandSports, Cacá Fernando, através das redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp

Em 2023, Zimmerman também havia sofrido um acidente de carro no país e precisou ser internado. Formado em jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo, o narrador também somou passagens por BandSports e Rádio Bradesco FM.

Veja a publicação de Cacá Fernando sobre Zimmerman:

"Com muita dor no coração acabo de receber a notícia da morte de um dos grandes parceiros que o jornalismo me deu: Ivan Sérgio Zimmerman. As informações preliminares dão conta que foi um acidente de carro na Flórida em 31 de janeiro. Não temos maiores detalhes neste momento.

continua após a publicidade

Nosso Serjão partiu deixando muitos amigos e admiradores por onde passou: ESPN Internacional, Bandsports e DNZN, e rádio Bradesco Esportes do Grupo Bandeirantes. Ivan era um cara sensacional e foi nosso parceiro de grandes transmissões Olímpicas e de Copas do Mundo.

Dividimos quartos de hotel, cabines de transmissão e microfones. Ele também morou no litoral, em Praia Grande, antes de se transferir de vez para os Estados Unidos. Ivan tinha um estilo muito próprio de narrar, com sua voz forte, marcante e um pouco rouca, uma de suas grandes características. E era o mais irreverente!

continua após a publicidade

Conhecia como ninguém os esportes americanos como rugby, beisebol, futebol americano (ele narrou o SuperBowl no Bandsports, que foi um dos maiores sucessos de audiência!), NBA, NFL, automobilismo, além dos esportes clássicos, e claro, futebol. Deixou vários bordões como "fogo na bomba", "rasteja verme", etc, e influenciou uma geração de novos narradores. Fica com Deus meu querido amigo. Por aqui nós continuaremos orando, e torcendo por você"