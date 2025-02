Gol? Assistência? IA prevê como será a reestreia de Neymar pelo Santos

Neymar deve reestrear pelo Santos nesta quarta-feira (5), contra o Botafogo-SP, pelo Campeonato Paulista, na Vila Belmiro. O Lance! perguntou à "Meta IA", inteligência artificial do WhastApp, como será o desempenho do craque. A ferramenta palpitou que o atacante vai anotar um gol no jogo.

A "Meta IA" projetou que Neymar vai jogar entre 25 a 30 minutos, entrando no segundo tempo, e também irá dar uma assistência. Segundo a inteligência artificial, o gol de Neymar tem grande possibilidade de ser anotado de pênalti, e o craque terá entre 80% a 90% de aproveitamento nos passes.

Apesar dos problemas no início da temporada, o Santos é o líder do Grupo B e conta com sete pontos. A equipe de Pedro Caixinha vem de uma vitória no clássico contra o São Paulo, por 3 a 1.

Santos e Botafogo-SP, em possível reestreia de Neymar:

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS X BOTAFOGO-SP

7ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025, às 21h35 (de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

📺 Onde assistir: UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV (Paulistão+), Record, TNT Sports, Max e CazéTV

🟨 Arbitragem: Matheus Delgado Candançan

🚩Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Rafael Tadeu Alves de Souza

📺 VAR: Marcio Henrique de Gois

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SANTOS (Técnico: Cauan de Almeida)

Gabriel Brazão; Leo Godoy (JP Chermont), João Basso, Luan Peres e Vinicius Lira; Tomás Rincón, Diego Pituca e Soteldo (João Schmidt); Luca Meirelles (Neymar), Guilherme e Tiquinho Soares.



BOTAFOGO-SP (Técnico: Márcio Zanardi)

João Carlos; Jeferson, Alisson Cassiano, Allyson e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Alejo Dramisino e Leandro Maciel; Douglas Baggio (Silvinho), Pablo Thomaz e Jonathan Cafú.

