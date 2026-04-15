O Real Madrid perdeu para o Bayern de Munique e foi eliminado da Champions League nas quartas de final, com o placar agregado de 6 a 4 para os alemães. Ao fim da partida, após o gol de Luis Díaz, Vinícius Júnior aplaudiu de forma irônica o árbitro, que minutos antes havia expulsado seu companheiro de equipe, Eduardo Camavinga. O gesto chamou a atenção nas redes sociais.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

➡️Gol perdido por Vini Jr em Bayern x Real Madrid chama atenção: 'Aprimorar'

Vinicius Júnior aplaudiu o árbitro ironicamente na partida contra o Bayern de Munique (Foto: by Karl-Josef HILDENBRAND / AFP)

Confira alguns comentários:

Como foi o jogo que culminou na eliminação do Real Madrid?

Um dos maiores clássicos do futebol europeu, o duelo entre Bayern e Real Madrid entregou tudo o que se esperava. Aos 30 segundos, o confronto mostrou por que era um dos mais visados da temporada. O Bayern tentou construir uma jogada desde o campo de defesa com a participação de Neuer, mas houve falta de atenção. Arda Güler interceptou o passe do goleiro e chutou de primeira, pegando o time alemão de surpresa e abrindo o placar com um golaço após falha do arqueiro.

O gol relâmpago mudou o tom do jogo, trazendo uma tensão imediata. O Real Madrid aproveitou o susto dos donos da casa e estabeleceu um forte ímpeto inicial, sendo superior nos primeiros minutos. O Bayern de Munique parecia acuado, mas conseguiu respirar ao conquistar um escanteio em uma jogada individual de Luis Díaz. Na cobrança, Joshua Kimmich levantou a bola na área; o goleiro Lunin e o lateral Trent Alexander-Arnold se chocaram no ar e o arqueiro caiu. No meio do bolo, Pavlovic cabeceou com tranquilidade para o gol vazio, empatando a partida e devolvendo a vantagem no agregado aos alemães.

continua após a publicidade

Após 30 minutos de uma intensidade absurda, o Real Madrid voltou a balançar as redes. O Bayern era mais dominante na posse de bola, mas os merengues eram sagazes e letais nos espaços cedidos. Em uma investida ofensiva, o time espanhol sofreu uma falta perigosa na meia-lua da área. Trent Alexander-Arnold, exímio batedor, posicionou-se, mas foi Arda Güler quem partiu para a bola. O jovem turco acertou um chute magistral com efeito; Neuer ainda tocou na bola, mas sem firmeza suficiente para impedir que ela morresse dentro do gol.

O Bayern não se desestruturou e passou a trabalhar a bola pacientemente, tentando envolver a marcação de Madri. A estratégia funcionou quando Dayot Upamecano encontrou Harry Kane com um passe rasgante na área. O centroavante inglês recebeu e, com um chute colocado e rasteiro que beijou o pé da trave, marcou o segundo dos bávaros.

continua após a publicidade

Pouco depois, o Real Madrid quase empatou com Vini Jr. O camisa 7 arrancou em velocidade, deixou Upamecano para trás e soltou uma bomba que explodiu no travessão. O brasileiro não se abateu e, instantes depois, recebeu na ponta após passe de Jude Bellingham. Ele avançou e serviu Kylian Mbappé, que venceu Upamecano na corrida. O francês recebeu de frente para Neuer e, com frieza, tocou para o fundo da rede, empatando novamente o placar agregado.

No segundo tempo, a eletricidade da etapa inicial foi substituída por um clima de extrema cautela. Ambas as equipes adotaram uma postura mais pesada, conscientes de que qualquer erro seria fatal. O Bayern de Munique tinha mais controle das ações e apresentava perigo constante, mas o Real Madrid mantinha-se compacto, esperando uma brecha para os contra-ataques de Mbappé e Vini Jr.

Esse cenário de xadrez se manteve até a metade da etapa final. O Real Madrid era resiliente na defesa, obrigando Lunin, Rüdiger, Militão e Alexander-Arnold a trabalharem dobrado. Até os jogadores de frente recuavam para ajudar na recomposição defensiva. Entretanto, o destino do jogo mudou nos minutos finais. Eduardo Camavinga, que havia entrado no decorrer do jogo, recebeu o segundo cartão amarelo em uma falta polêmica e foi expulso, deixando os espanhóis com dez em campo.

O Bayern de Munique aproveitou a superioridade numérica imediatamente. No ataque seguinte à expulsão, Musiala e Luis Díaz tramaram uma jogada rápida. O colombiano recebeu um passe "açucarado" na área e bateu firme; a bola desviou em Éder Militão, matando o goleiro Lunin e recolocando o Bayern na liderança do placar.

Nos acréscimos, com o Real Madrid totalmente lançado ao ataque para tentar a prorrogação, veio o golpe final. Em um contra-ataque rápido, Michael Olise recebeu na ponta direita, cortou para o meio em alta velocidade e, em um lance plástico, chutou colocado da entrada da área. A bola ainda bateu na trave antes de entrar, garantindo a vitória por 4 a 3 e a classificação bávara em uma noite épica.

➡️Sporting assusta, mas Arsenal segura vantagem em casa e avança na Champions League

🎰 Aposte nos próximos jogos do Santos! Clique aqui e saiba mais!

* É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável