Vini Jr ou Neymar? Milton Neves crava quem é melhor

Vini Jr foi eleito o melhor jogador de futebol do mundo no Fifa The Best, nesta terça-feira (17), em cerimônia realizada em Doha, no Catar, e as comparações com Neymar cresceram cada vez mais. O jornalista Milton Neves, em sua coluna no “UOL”, publicada na manhã desta quarta (18), acredita que a comparação é injusta e o atacante do Real Madrid ainda não superou a importância do craque do Al-Hilal para o futebol mundial.

- O pessoal tem discutido muito nas redes sociais se, com o prêmio, o atacante do Real Madrid se tornar mais importante para o futebol do que Neymar. Minha gente, é claro, Neymar não conseguiu ser considerado o melhor do mundo, algo que, quando ele surgiu, a gente apostava de olhos fechados que aconteceria. Mas, ainda assim, a comparação é muito injusta. Ney concorria com Messi e com Cristiano Ronaldo (sem contar Iniesta, Xavi, entre tantos outros). Enquanto isso, muito longe de querer desmerecer o prêmio de Vini, mas o atacante forjado na Gávea concorreu com o comum Rodri, que nem deveria estar no top-10 - afirmou Milton Neves, que completou:

- Vini é jovem e, claro, pode muito bem em algum momento superar a importância de Neymar para o futebol mundial. Mas, por enquanto, a comparação nem deve ser cogitada, mesmo com a coroação de Vini pela Fifa.

Fifa The Best gera comparações entre Vini e Neymar na web

Desde sua estreia no Santos e depois a chegada ao futebol europeu, Neymar se tornou o jogador mais midiático e talentoso da geração da Seleção Brasileira. Apesar do currículo vasto e os recordes quebrados vestindo a Amarelinha, o camisa 10 do Al-Hilal não conseguiu alcançar o topo das premiações individuais: ser coroado com a Bola de Ouro ou o Fifa The Best.

No entanto, diversos torcedores acreditam que o auge de Neymar veio em um período dominado pela dupla Messi e Cristiano Ronaldo nas competições europeias ou cerimônias de melhor do mundo. Vini Jr, por outro lado, teve suas temporadas de maior destaque até aqui em um período menos "competitivo" quando falamos em desempenho individual, segundo a opinião de alguns internautas.

Com a conquista de Vinícius, um brasileiro volta a ser escolhido como melhor do mundo após 17 anos, quando Kaká recebeu o prêmio após grande temporada pelo Milan em 2007. Além da dupla, Romário (1994), Ronaldo (1996, 1997 e 2002), Rivaldo (1999) e Ronaldinho Gaúcho (2004 e 2005) são os outros nomes do Brasil já eleitos pela Fifa.

