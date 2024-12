Renato Maurício Prado reprova decisão de gigante da Série A: ‘Raposa no galinheiro’

O jornalista Renato Maurício Prado questionou a decisão do São Paulo envolvendo o magnata grego Evangelos Marinakis. O clube negocia um investimento com o empresário para as categorias de base do clube, o que para o comentarista do "UOL" seria uma "raposa no galinheiro".

- Eles estão botando a raposa dentro do galinheiro. E a galinha está lá, entendeu? Ele vai comer galinhas comuns e também a galinha de ovos de ouro. E o argumento de que ele tem galinheiros também na Inglaterra, em Portugal, na Grécia é fútil. O que esse empresário quer? - questionou Renato.

- Você acha que esse empresário vai estar preocupado em revelar jogador para ser campeão no São Paulo? Não, esse empresário vai estar preocupado em revelar jogador para vender pro exterior, por lucro. Não tem bonzinho nessa história - completou o comentarista.

Em conversa com a imprensa na última segunda-feira (16), Julio Casares, presidente do São Paulo, confirmou as negociações com o grego. O empresário, que teria uma participação na divisão dos jogadores da base, também está interessado na compra da SAF do Vasco da Gama.

Julio Casares confirma negociações

- Nós estamos conversando. É algo ainda embrionário, vou com muita calma, mas estamos caminhando bem para trazer um empresário ligado a plataforma esportiva, não só financeira. Qualquer jogador de 15 anos vai falar: "O São Paulo é uma ponte aérea mais próxima para a Europa". Estamos buscando esse tipo de coisa - disse Casares.

- Venda da base, jamais. É um patrimônio do São Paulo. O que estamos visualizando é um acordo operacional com “revenue share”, que é o investidor colocar (dinheiro) e também participar. O mais importante é você entender que no atual quadro já tem participação de empresário, que é legítima, mas os clubes que formam precisam ter uma participação maior - completou o presidente do São Paulo.