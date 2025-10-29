Vini Jr e Virginia alcançam marcas expressivas após anúncio do namoro; veja

O jogador de futebol Vini Jr. e a influenciadora Virginia Fonseca oficializaram seu relacionamento com uma publicação conjunta no Instagram. O anúncio ocorreu nessa terça-feira (28), gerando números expressivos de engajamento nas plataformas digitais do casal. A postagem ultrapassou 11 milhões de curtidas e acumulou mais de 1 milhão de comentários.

O impacto do novo relacionamento já se reflete nos perfis digitais de ambos. Dados do site Social Blade mostram que Vini Jr. ganhou mais de 3 milhões de novos seguidores somando Instagram e TikTok. Virginia também expandiu sua base de fãs, conquistando mais de 1 milhão de novos seguidores nas mesmas plataformas.

Do que é feita a fortuna de Vini Jr e Virginia?

Texto por: Fernanda Gondim

A união de Vini Jr e Virginia Fonseca combina dois empreendimentos comerciais bem-sucedidos, cada um com forte presença em seus respectivos mercados - esportivo e digital. O atacante do Real Madrid e a influenciadora integram o grupo dos dez brasileiros com maior alcance nas redes sociais, o que potencializa seu impacto midiático e comercial.

A fortuna de Vini Jr

Vinicius Junior, 25 anos, está entre os atletas com maior remuneração no mundo. A Forbes o classifica como o sexto jogador de futebol com maior rendimento global e o 46º esportista mais bem pago, com ganhos anuais de US$ 60 milhões. Desse total, US$ 40 milhões são provenientes de sua atuação no Real Madrid, e o restante deriva de acordos comerciais.

A fortuna de Virginia Fonseca:

Virginia Fonseca lidera o cenário digital brasileiro com mais de 50 milhões de seguidores nas redes sociais, sendo a influenciadora mais seguida do país e uma das maiores do mundo. Publicações patrocinadas em suas plataformas podem atingir valores de centenas de milhares de reais.

A WePink, marca de cosméticos fundada por Virginia em 2021, constitui sua principal fonte de renda. Em depoimento à CPI das Bets em 2024, a influenciadora informou que a empresa alcança faturamento anual superior a R$ 750 milhões.

O portfólio empresarial de Virginia abrange participações societárias em outras empresas do segmento feminino e parcerias com grandes marcas, multinacionais do setor de beleza e lifestyle.