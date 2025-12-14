Decisão de Dorival para Corinthians x Cruzeiro repercute: 'Não me espantaria'

Uma decisão do técnico Dorival Jr para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil entre Corinthians x Cruzeiro repercutiu muito nas redes sociais. A bola rola às 18h (Brasília), deste domingo (14), e vale vaga na grande final.

Depois de vencer o Cruzeiro no Mineirão, o Corinthians vai com a mesma escalação para o jogo de volta, na Neo Química Arena. Mesmo com a possibilidade de escalar o meia Rodrigo Garro nos onze iniciais, Dorival decidiu manter o argentino no banco.

Nas redes sociais, a decisão do técnico Dorival de manter a escalação para Corinthians x Cruzeiro chamou atenção. A maioria dos torcedores entendeu a estratégia do experiente treinador. Veja os comentários abaixo:

Veja repercussão da decisão de Dorival Jr

Escalação do Corinthians para enfrentar o Cruzeiro

O Corinthians está escalado para o duelo contra o Cruzeiro, neste domingo (14), na Neo Química Arena. A bola rola às 18h (de Brasília), válido pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Dorival Júnior manteve a estratégia que utilizou no Mineirão.

Na ida, o Timão venceu por 1 a 0, e terá vantagem de empate para avançar à decisão do torneio. O treinador do Corinthians repetiu a escalação, com Garro no banco e quatro volantes de origem no setor do meio.

Raniele, com um edema no tornozelo esquerdo, inicia a partida no banco de reservas. No Mineirão, o atleta não havia sido relacionado. Em seu lugar, Dorival Júnior volta a escalar José Martínez entre os titulares para Corinthians x Cruzeiro.

Dorival Júnior escalou o Corinthians para pegar o Cruzeiro com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, Breno Bidon e Carrillo; Memphis e Yuri Alberto.