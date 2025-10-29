Do que é feita a fortuna de Vini Jr e Virginia, novo casal do momento?

A união de Vini Jr e Virginia Fonseca combina dois empreendimentos comerciais bem-sucedidos, cada um com forte presença em seus respectivos mercados - esportivo e digital. O atacante do Real Madrid e a influenciadora oficializaram seu relacionamento amoroso nesta terça-feira (28). O casal integra o grupo dos dez brasileiros com maior alcance nas redes sociais, o que potencializa seu impacto midiático e comercial.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A fortuna de Vini Jr

Vinicius Junior, 25 anos, está entre os atletas com maior remuneração no mundo. A Forbes o classifica como o sexto jogador de futebol com maior rendimento global e o 46º esportista mais bem pago, com ganhos anuais de US$ 60 milhões. Desse total, US$ 40 milhões são provenientes de sua atuação no Real Madrid, e o restante deriva de acordos comerciais.

Seu valor como atleta:

O site Transfermarkt avalia o valor de mercado do atleta em aproximadamente € 180 milhões, posicionando-o entre os jogadores mais valiosos do planeta.

continua após a publicidade

O site especializado em mercado futebolístico "Transfermarkt" soltou um novo balanço do mês de outubro com preços atualizados. No top-10 jogadores mais caros, destaca-se a queda de Vini Jr. O brasileiro perdeu 20 milhões de euros em seu valor de mercado. Confira: (Foto: Thomas Coex/AFP)





















Sua presença no mercado global:

A presença global do atacante, atuando pelo Real Madrid, proporciona-lhe visibilidade internacional, resultando em contratos comerciais em moedas como dólar e euro. A imagem de Vini Jr é gerenciada com planejamento estratégico e equipe especializada.

O jogador brasileiro mantém parcerias com marcas como Nike, Prada, Clear Men, Rexona, Gatorade, PlayStation, Omo, Unesco e Pepsi.

A fortuna de Virginia Fonseca:

Virginia Fonseca lidera o cenário digital brasileiro com mais de 50 milhões de seguidores nas redes sociais, sendo a influenciadora mais seguida do país e uma das maiores do mundo. Publicações patrocinadas em suas plataformas podem atingir valores de centenas de milhares de reais.

continua após a publicidade

A WePink, marca de cosméticos fundada por Virginia em 2021, constitui sua principal fonte de renda. Em depoimento à CPI das Bets em 2024, a influenciadora informou que a empresa alcança faturamento anual superior a R$ 750 milhões.

O portfólio empresarial de Virginia abrange participações societárias em outras empresas do segmento feminino e parcerias com grandes marcas, multinacionais do setor de beleza e lifestyle.