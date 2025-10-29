menu hamburguer
Fora de Campo

Do que é feita a fortuna de Vini Jr e Virginia, novo casal do momento?

Atacante do Real Madrid e influenciadora brasileira oficializam união

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/10/2025
16:03
Virginia-e-Vinicius-Junior
imagem cameraVini Jr e Virginia Fonseca formam novo casal bilionário (Fotos: Reproução/Instagram)
A união de Vini Jr e Virginia Fonseca combina dois empreendimentos comerciais bem-sucedidos, cada um com forte presença em seus respectivos mercados - esportivo e digital. O atacante do Real Madrid e a influenciadora oficializaram seu relacionamento amoroso nesta terça-feira (28). O casal integra o grupo dos dez brasileiros com maior alcance nas redes sociais, o que potencializa seu impacto midiático e comercial.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A fortuna de Vini Jr

Vinicius Junior, 25 anos, está entre os atletas com maior remuneração no mundo. A Forbes o classifica como o sexto jogador de futebol com maior rendimento global e o 46º esportista mais bem pago, com ganhos anuais de US$ 60 milhões. Desse total, US$ 40 milhões são provenientes de sua atuação no Real Madrid, e o restante deriva de acordos comerciais.

Seu valor como atleta:
O site Transfermarkt avalia o valor de mercado do atleta em aproximadamente € 180 milhões, posicionando-o entre os jogadores mais valiosos do planeta.

Sua presença no mercado global:
A presença global do atacante, atuando pelo Real Madrid, proporciona-lhe visibilidade internacional, resultando em contratos comerciais em moedas como dólar e euro. A imagem de Vini Jr é gerenciada com planejamento estratégico e equipe especializada.

O jogador brasileiro mantém parcerias com marcas como Nike, Prada, Clear Men, Rexona, Gatorade, PlayStation, Omo, Unesco e Pepsi.

A fortuna de Virginia Fonseca:

Virginia Fonseca lidera o cenário digital brasileiro com mais de 50 milhões de seguidores nas redes sociais, sendo a influenciadora mais seguida do país e uma das maiores do mundo. Publicações patrocinadas em suas plataformas podem atingir valores de centenas de milhares de reais.

A WePink, marca de cosméticos fundada por Virginia em 2021, constitui sua principal fonte de renda. Em depoimento à CPI das Bets em 2024, a influenciadora informou que a empresa alcança faturamento anual superior a R$ 750 milhões.

O portfólio empresarial de Virginia abrange participações societárias em outras empresas do segmento feminino e parcerias com grandes marcas, multinacionais do setor de beleza e lifestyle.

Vini Jr e Virginia assumem namoro (Foto: Divulgação/Instagram/ViniJR)
Vini Jr e Virginia assumem namoro (Foto: Divulgação/Instagram/ViniJR)

