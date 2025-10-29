Do que é feita a fortuna de Vini Jr e Virginia, novo casal do momento?
Atacante do Real Madrid e influenciadora brasileira oficializam união
A união de Vini Jr e Virginia Fonseca combina dois empreendimentos comerciais bem-sucedidos, cada um com forte presença em seus respectivos mercados - esportivo e digital. O atacante do Real Madrid e a influenciadora oficializaram seu relacionamento amoroso nesta terça-feira (28). O casal integra o grupo dos dez brasileiros com maior alcance nas redes sociais, o que potencializa seu impacto midiático e comercial.
A fortuna de Vini Jr
Vinicius Junior, 25 anos, está entre os atletas com maior remuneração no mundo. A Forbes o classifica como o sexto jogador de futebol com maior rendimento global e o 46º esportista mais bem pago, com ganhos anuais de US$ 60 milhões. Desse total, US$ 40 milhões são provenientes de sua atuação no Real Madrid, e o restante deriva de acordos comerciais.
Seu valor como atleta:
O site Transfermarkt avalia o valor de mercado do atleta em aproximadamente € 180 milhões, posicionando-o entre os jogadores mais valiosos do planeta.
Sua presença no mercado global:
A presença global do atacante, atuando pelo Real Madrid, proporciona-lhe visibilidade internacional, resultando em contratos comerciais em moedas como dólar e euro. A imagem de Vini Jr é gerenciada com planejamento estratégico e equipe especializada.
O jogador brasileiro mantém parcerias com marcas como Nike, Prada, Clear Men, Rexona, Gatorade, PlayStation, Omo, Unesco e Pepsi.
A fortuna de Virginia Fonseca:
Virginia Fonseca lidera o cenário digital brasileiro com mais de 50 milhões de seguidores nas redes sociais, sendo a influenciadora mais seguida do país e uma das maiores do mundo. Publicações patrocinadas em suas plataformas podem atingir valores de centenas de milhares de reais.
A WePink, marca de cosméticos fundada por Virginia em 2021, constitui sua principal fonte de renda. Em depoimento à CPI das Bets em 2024, a influenciadora informou que a empresa alcança faturamento anual superior a R$ 750 milhões.
O portfólio empresarial de Virginia abrange participações societárias em outras empresas do segmento feminino e parcerias com grandes marcas, multinacionais do setor de beleza e lifestyle.
