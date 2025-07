Vini Jr é homenageado por museu e ganha estátua de cera

Vini Jr foi homenageado pelo tradicional museu de cera Mademe Tussauds. O atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira conheceu a obra, nesta quinta-feira (17), em um evento organizado no Sambódromo, no Rio de Janeiro. A estátua ficara exposta temporariamente no Shopping São Gonçalo, cidade onde o jogador nasceu.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A estátua foi feita em um tamanho real do jogador. Com um 1m76, a obra retrata perfeitamente a imagem do camisa 7 do Real Madrid. A semelhança na aparencia assustou o atacante, que se mostrou feliz com o resultado da homenagem.

- Nunca imaginei me ver tão de perto (risos). Está muito parecido. Nunca imaginei chegar até aqui, nunca sonhei com isso. Meu sonho era chegar ao Flamengo, que era um sonho distante, mas o mais perto. Chegar aqui para o povo pobre, favelado e negro, onde todos vem celebrar o Carnaval, e está muito parecido mesmo - disse o jogador, ao ver a obra no evento.

continua após a publicidade

Vini Jr ganhou estátua de cera por museu e evento de inauguração aconteceu no Rio de Janeiro (Foto: Reprodução)

Detalhes da homenagem a Vini Jr

Vini Jr foi o nono brasileiro a ganhar a homenagem do tradicional museu de cera. O Madame Tusssauds também já replicou as imagens de Pelé, Ayrton Senna, Ronaldo, Ronaldinho, Neymar, Anitta, Adriana Lima e Alessandra Ambrósio.

A escolha pela inauguração da obra no Sambódromo teve um motivo especial: o combate ao racismo. O atacante conviveu com ataques raciais nas últimas temporadas no futebol espanhou. Um deles foi promovido por um jornalista, que disparou "se fosse para fazer macaquice, que fosse sambando no carnaval”, em meio a uma "crítica" ao jeito de jogar do brasileiro.

continua após a publicidade

A declaração ganhou repercussão mundial e gerou revolta. Além disso, reforçou o engajamento na busca pelo combate ao racismo na La Liga (Capeonato Espanhol), onde Vini Jr é uma das principais vozes contra os preconceituosos.