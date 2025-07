Vini Jr e outros nomes ligados ao Flamengo comentam post de despedida de Gerson

Gerson se despediu do Flamengo na tarde deste domingo (13), no mesmo dia em que foi apresentado oficialmente pelo Zenit, da Rússia. Em sua publicação, nomes ligados ao clube carioca, como Vini Jr, Garoto do Ninho, comentaram, agradecendo o período em que o meia representou a equipe rubro-negra.

- Obrigado por tudo!! Você é nosso monstrão - comentou Vini Jr na postagem de Gerson, que deixou o Flamengo.

Jogadores do Flamengo também comentaram na postagem de Gerson

Léo Ortiz, Léo Pereira e Evertton Araújo, por exemplo, também foram até o perfil do Coringa e deixaram uma mensagem de agradecimento.

- Gratidão, Capita! Exemplo de dedicação e comprometimento do primeiro ao último dia - escreveu Ortiz.

- Valeu, irmão. Gratidão por tudo - comentou Léo Pereira.

Comentários na postagem de Gerson, ex-Flamengo (Foto: Reprodução)

Relembre a trajetória de Gerson pelo Flamengo

O meia passou quatro temporadas no futebol italiano, antes de se transferir pela primeira vez ao Flamengo, em 2019. Não demorou muito para Gerson se firmar no elenco que encantou o futebol brasileiro naquela temporada. Apelidado de Coringa, pela Nação, o camisa 8 foi uma das peças fundamentais de Jorge Jesus nas conquistas do Campeonato Brasileiro e Libertadores. No ano seguinte, participou das conquistas do Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Recopa e Campeonato Brasileiro.

Antes de se transferir para o Olympique de Marseille, em 2022, Gerson conquistou mais dois títulos pelo Flamengo: Campeonato Carioca e Supercopa do Brasil. Nesta primeira passagem, o camisa 8 acumulou 109 partidas, marcou sete gols e contribuiu com 10 assistências.

O volante retornou ao Flamengo em janeiro de 2023. De lá para cá, Gerson disputou 144 partidas, distribuiu 24 assistências e contribuiu com 12 gols, o último deles contra o Bayern de Munique, pelo Mundial de Clubes. Em sua segunda passagem, conquistou uma Copa do Brasil e o terceiro título da Supercopa do Brasil e mais dois Campeonatos Cariocas, pelo Mengão.

Acumulando as duas passagens, Gerson soma 253 partidas, 19 gols, 34 assistências e 12 títulos conquistados com a camisa rubro-negra.

