Romário brinca com vida amorosa de Vini Jr: ‘Que fique até o Mundial’

Vini Jr esteve nas manchetes durante a última semana por conta de um recente affair com a influenciadora Virginia. Diante do cenário, o ex-jogador Romário aproveitou o momento para brincar com a vida amorosa do camisa 7 do Real Madrid e da Seleção Brasileira.

Durante o jogo beneficente, entre Brasil e Itália, na última sexta-feira (10), o tetracampeão mundial fez campanha para Vini Jr continuar o romance com a influenciadora. Sempre bem humorado, Romário disse: "Tomara que ele fique apaixonado até o Mundial".

Vini Jr e Virginia

Os rumores entre o suposto casal Virginia e Vini Jr cresceram depois da partida do Real Madrid contra o Villarreal, do último dia 4 de outubro. A influenciadora estava no estádio, e postou vários storys depois dos gols do brasileiro. No primeiro deles, ela filmou Vini apontando exatamente para onde ela estava no estádio. No segundo, ela mandou um recado.

- Outro gol do Big Seven. Tem que respeitar - disparou Virgnia após gol de Vini Jr pelo Real Madrid.

Com todos os boatos girando em torno de Virginia e Vini Jr, do Real Madrid, os fãs e torcedores enlouqueceram após as interações no Santiago Bernabeu. Até a comemoração do atacante virou assunto nas redes sociais. Contudo, o romance chegou ao fim.

O ponto final do affair aconteceu por conta de mensagens vazadas do jogador com a modelo brasileira Day Magalhães. Os registros foram divulgados pelo portal "LeoDias". O cenário gerou incomodo na relação e a própria Virginia confirmou o fim do relacionamento.

Na última quarta-feira (8), Vini Jr abriu o próprio coração e confessou que errou com a influenciadora. Através de uma publicação no Instagram, ele pediu desculpas a Virginia e desejou poder recomeçar a história junto com a modelo. Veja abaixo:

"Todos nós passamos por momentos que nos fazem refletir e crescer. Recentemente vivi uma situação que me fez olhar para dentro, reconhecer atitudes que não representaram quem quero ser e o tipo de relação que quero construir.

A Virginia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes. Desde que nos conhecemos, ela foi três vezes a Madrid pra me ver, deixando a rotina dela, os compromissos e a vida dela só para estar comigo. Conheci uma mãe admirável, uma parceira incrível.

Mesmo que ainda não fossemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera. Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei.

Por isso, quero pedir desculpas publicamente, com o coração aberto, porque entendi que relação de verdade só existe quando há respeito, confiança e transparência. A ideia agora é zerar tudo. Sem mentiras sem brigas, sem máscaras. Com muito amor, carinho e respeito".