Virginia abre o jogo sobre fim da relação com Vini Jr: ‘Que prove o contrário’

A influenciadora Virginia Fonseca revelou bastidores do término do relacionamento com o jogador Vini Jr. Durante entrevista no primeiro ensaio de quadra da escola de samba Grande Rio, onde ela é rainha de bateria, a modelo confessou que se decepcionou com o jogador do Real Madrid.

O fim da relação entre os astros aconteceu após a divulgação de supostas conversas entre o atacante do Real Madrid e a modelo brasileira Day Magalhães. Os registros foram divulgados pelo portal "LeoDias". O mesmo veículo, questionou Virginia sobre o fim do relacionamento.

- A gente acredita, né? Até que prove o contrário a gente tá acreditando. Com certeza (foi uma decepção), mas tá tudo certo, tá tudo maravilhoso, incrível - disse a influenciadora.

Os rumores entre o suposto casal Virginia e Vini Jr cresceram depois da partida do Real Madrid contra o Villarreal. A influenciadora estava no estádio, e postou vários storys depois dos gols do brasileiro. No primeiro deles, ela filmou Vini apontando exatamente para onde ela estava no estádio. No segundo, ela mandou um recado.

- Outro gol do Big Seven. Tem que respeitar - disparou Virgnia após gol de Vini Jr pelo Real Madrid.

Com todos os boatos girando em torno de Virginia e Vini Jr, do Real Madrid, os fãs e torcedores enlouqueceram após as interações no Santiago Bernabeu. Até a comemoração do atacante virou assunto nas redes sociais. Contudo, o romance chegou ao fim.

