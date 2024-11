Villani exalta recurso de Luiz Henrique em gol do Botafogo no Vasco: ‘Que frieza’

Luiz Henrique marcou golaço em Botafogo x Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 22:07 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo abriu 2 a 0 contra o Vasco com menos de 15 minutos do primeiro tempo no Nilton Santos, nesta terça-feira (5). O recurso usado pelo atacante Luiz Henrique no segundo gol do Alvinegro foi destacado pelo narrador Gustavo Villani, da Globo.

- Um gol de futsal, ele recolheu do pé esquerdo para o pé direito na cara do goleiro. Que frieza. Olha só o que ele faz. Da esquerda para a direita para matar o tempo de reação do goleiro. Um golaço do jogador da Seleção Brasileira - narrou Villani.

O Botafogo construiu grande jogada no atacante, e Savarino serviu Luiz Henrique na área. O atacante da Seleção tocou de um pé para outro na frente de Léo Jardim para tirar da direção do goleiro. O venezuelano havia aberto o placar três minutos antes.