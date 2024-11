Novo uniforme do Botafogo é em homenagem a torcida alvinegra (Foto: Reprodução/X)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 15:23 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo lançou, em evento fechado no Nilton Santos, nesta segunda-feira (4), o quarto uniforme para 2024. Assim como no ano passado, o Glorioso fechou o design do modelo alternativo da temporada com a patrocinadora máster Parimatch.

O novo lançamento é em homenagem para a torcida alvinegra. A camisa tem as cores tradicionais, preto e branco, em linhas irregulares em toda parte frontal, representando o sangue alvinegro que "corre" nos torcedores do Botafogo. Além do desenho central, há detalhes na gola e mangas em amarelo, além da logo da patrocinadora.

O Glorioso já iniciou as vendas da quarta camisa, que está disponível no site oficial do Botafogo, além das lojas físicas, inauguradas em shoppings, no final do ano passado, da capital carioca.

Confira fotos da nova camisa do Botafogo

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/X