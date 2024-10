‘Videozinho editado’: Jornalista detona Flamengo por reclamação de arbitragem

Flamengo reclama da arbitragem e divulga dossiê (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 16:05 • Rio de Janeiro

O vídeo publicado pelo Flamengo analisando decisões de arbitragem de jogos em 2024 foi duramente criticado pelo jornalista Vessoni. O programa foi publicado no canal oficial do clube no YouTube neste sábado (19). Assumidamente corintiano, o clube do comentarista e o Flamengo se enfrentam neste domingo pela semifinal da Copa Do Brasil.

"1.3 bilhão de receita, elenco com três por posição, milhões e milhões em reforços e... videozinho editado sobre arbitragem na TV oficial antes de uma seminal... Diretoria do Flamengo, para dizer o mínimo: S-U-R-R-E-A-L (teria outras palavras)" - escreveu Vessoni, no X.

No quadro "análise FlaTV", os apresentadores comentam lances polêmicos de arbitragem em que o Flamengo foi prejudicado por falta de análise do VAR.

O Flamengo visita o Corinthians neste domingo (20), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.