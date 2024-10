Corinthians acumula frustrações em mata-mata contra Flamengo na Arena

Arrascaeta comemora gol na Neo Química Arena, pela Libertadores-22 (Foto: NELSON ALMEIDA/AFP)







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 19/10/2024 - 06:15 • São Paulo (SP)

O Corinthians terá um grande desafio pela frente na partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, no próximo domingo, 20, às 16h, na Neo Química Arena. Depois de perder o jogo de ida por 1 a 0 no Maracanã, o Timão precisa vencer o Flamengo por dois gols de diferença para garantir a classificação direta à final. Caso triunfe por um gol de diferença, a decisão da vaga será nos pênaltis. O Flamengo, por sua vez, joga por um empate para avançar.

O confronto é cercado de tensão não só pela importância da vaga na final, mas também pelo histórico recente dos duelos entre as duas equipes em competições de mata-mata. O retrospecto pesa a favor dos cariocas. Em nove eliminatórias, o Flamengo levou a melhor em seis oportunidades, incluindo a final da Copa do Brasil de 2022, quando superou o Corinthians nos pênaltis após dois empates.

Os cariocas têm dominado também os encontros recentes. Além disso, impôs duras derrotas ao Corinthians em sua própria casa. A vitória na decisão de 2022 aconteceu no Maracanã, mas o Flamengo eliminou o Corinthians nas oitavas de final da Libertadores de 2022 e nas oitavas da Copa do Brasil de 2019 após conseguir bons resultados na Neo Química Arena.

Em 2019, Willian Arão deu a vitória ao Flamengo, colocando o Rubro-negro em vantagem no confronto. No Maracanã, novo 1 a 0, gol de Rodrigo Caio, e classificação para as quartas de final garantida.

Pela Libertadores de 2022, novo encontro entre Flamengo e Corinthians, com o primeiro jogo em São Paulo. Arrascaeta e Gabigol, ainda com a camisa 9, marcaram os gols da vitória por 2 a 0 fora de casa. No jogo de volta, Pedro marcou e despachou o Corinthians da competição continental.

Porém, na última vez que os dois se enfrentaram em uma semifinal de Copa do Brasil, em 2018, o Corinthians conseguiu uma das raras vitórias sobre o Rubro-Negro em fases decisivas. O Timão venceu por 2 a 1 em casa e avançou à final, na qual acabou derrotado pelo Cruzeiro.

E o último jogo entre os dois times, dia 1º de setembro deste ano, terminou com vitória alvinegra, 2 a 1. Talles Magno e Romero fizeram os gols do Timão, e Pedro marcou para o Rubro-Negro.



Por todas as competições, o histórico é equilibrado. Em 14 jogos na Neo Química Arena, são cinco vitórias para cada lado e quatro empates.

O Corinthians aposta no apoio da torcida em Itaquera para reverter a vantagem flamenguista e retomar a força dentro de casa. Além disso, quer manter o embalo após a goleada por 5 a 2 sobre o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro, para pressionar o Flamengo em casa.