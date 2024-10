O que Corinthians precisa fazer para escalar Hugo Souza contra o Flamengo

Hugo Souza durante partida entre Corinthians e Flamengo, pela Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 13:47 • Rio de Janeiro

O Corinthians terá que pagar nova multa de R$ 500 mil reais ao Flamengo para escalar Hugo Souza no duelo entre as equipes, no domingo (20), pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O montante deverá ser depositado até 24 horas após o término do confronto, ou seja, na próxima segunda-feira.

O clube paulista tinha até sexta-feira (18) para adquirir 50% dos direitos econômicos do goleiro e evitar o pagamento da terceira multa ao rival, que desembolsou R$ 1 milhão até o momento. Após perder por 1 a 0 no Maracanã, as equipes se enfrentam na Neo Química Arena, às 16h (de Brasília), por uma vaga na decisão da Copa do Brasil.

A diretoria do Corinthians adota cautela em relação ao pagamento da multa de R$ 500 mil, aguardando a confirmação de Hugo Souza em campo antes de realizar o depósito.

- Existe um contrato de empréstimo em vigor. O Corinthians cumpre esse contrato integralmente, inclusive fez o pagamento dos valores das multas, pelos jogos que o Hugo já jogou. Para você ter a obrigatoriedade de pagar uma multa, tem que ocorrer uma infração. (...) Então, depois que o atleta jogar, é que o Corinthians tem que fazer o pagamento - disse Vinicius Cascone, diretor jurídico do Corinthians.

Valores de Hugo Souza

Para comprar Hugo Souza junto ao Flamengo, o Corinthians precisará desembolsar 800 mil euros (R$ 4,8 milhões) em operação dividida em quatro parcelas - entre janeiro de 2025 e julho de 2026. Para ter o jogador por empréstimo até o fim do ano, o Timão pagou 200 mil euros (R$ 1,2 milhão).