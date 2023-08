A delegação do Botafogo passou por um susto quando se encaminhava para viajar rumo à Argentina, onde enfrentará o Defensa Y Justicia pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. De acordo com informações do "ge", a assessoria do Glorioso informou que o ônibus que levava o grupo foi apedrejado por um grupo de torcedores do Fluminense quando chegava ao Aeroporto do Galeão.