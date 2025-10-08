Santos divulga programação da semana antes do clássico contra o Corinthians
Santos entra em campo diante do Corinthians na próxima quarta-feira (15)
O Santos retornou aos treinos nesta quarta-feira (8), após três dias de folga. O elenco se reapresentou às 15h30 (de Brasília), no CT Rei Pelé, dando início à preparação para o próximo compromisso.
O Peixe volta a campo apenas na quarta-feira da próxima semana (15), quando enfrenta o Corinthians, às 21h30 (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Tiquinho Soares está suspenso e não poderá atuar contra o Corinthians. Por outro lado, o técnico Juan Pablo Vojvoda espera contar com Mayke, que apresentou uma inflamação no joelho direito antes do duelo contra o Ceará.
Outra possível novidade é Victor Hugo, que está em fase de transição para o gramado após se recuperar de uma lesão na coxa direita. O meia pode voltar a ser relacionado para o clássico.
Programação da semana:
Quarta-feira (8)
Apresentação às 15h30 e treino às 16h30 no CT Rei Pelé.
Quinta-feira (9)
Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.
Sexta-feira (10)
Apresentação às 8h30 e treino às 9h30 no CT Rei Pelé.
Treino às 15h30 no CT Rei Pelé.
Sábado (11)
Folga
Domingo (12)
Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.
Agenda:
28ª rodada - 15.10 - Santos x Corinthians - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro
29ª rodada - 20.10 - Santos x Vitória - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro
30ª rodada- 26.10 - Botafogo x Santos - 16h (de Brasília) - Nilton Santos
31ª rodada - 03.11 - Santos x Fortaleza - 20h (de Brasília) - Vila Belmiro
32ª rodada - 06.11 - Palmeiras x Santos - 21h30 (de Brasília) - Allianz Parque
33ª rodada - 18h30 - Flamengo x Santos - 18h30 (de Brasília) - Maracanã
