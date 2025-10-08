Santos divulga programação da semana antes do clássico contra o Corinthians

O Santos retornou aos treinos nesta quarta-feira (8), após três dias de folga. O elenco se reapresentou às 15h30 (de Brasília), no CT Rei Pelé, dando início à preparação para o próximo compromisso.

continua após a publicidade

O Peixe volta a campo apenas na quarta-feira da próxima semana (15), quando enfrenta o Corinthians, às 21h30 (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Tiquinho Soares está suspenso e não poderá atuar contra o Corinthians. Por outro lado, o técnico Juan Pablo Vojvoda espera contar com Mayke, que apresentou uma inflamação no joelho direito antes do duelo contra o Ceará.

continua após a publicidade

Outra possível novidade é Victor Hugo, que está em fase de transição para o gramado após se recuperar de uma lesão na coxa direita. O meia pode voltar a ser relacionado para o clássico.

➡️ Ananias projeta duelo do Santos contra o São Bernardo pelas quartas do Paulista Sub-20

Santos perdeu para o Ceará por 3 a 0 no último domingo (5), no Castelão. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Programação da semana:

Quarta-feira (8)

Apresentação às 15h30 e treino às 16h30 no CT Rei Pelé.

Quinta-feira (9)

Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

Sexta-feira (10)

Apresentação às 8h30 e treino às 9h30 no CT Rei Pelé.

Treino às 15h30 no CT Rei Pelé.

Sábado (11)

Folga

Domingo (12)

Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

Agenda:

28ª rodada - 15.10 - Santos x Corinthians - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro

29ª rodada - 20.10 - Santos x Vitória - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro

30ª rodada- 26.10 - Botafogo x Santos - 16h (de Brasília) - Nilton Santos

31ª rodada - 03.11 - Santos x Fortaleza - 20h (de Brasília) - Vila Belmiro

32ª rodada - 06.11 - Palmeiras x Santos - 21h30 (de Brasília) - Allianz Parque

33ª rodada - 18h30 - Flamengo x Santos - 18h30 (de Brasília) - Maracanã